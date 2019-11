VIDEO | Vaata, kuidas reageerivad populaarsed Eesti suunamudijad karusloomafarmides toimuvale 

"Kampaania #loomadesilmis on suunatud eelkõige noortele tarbijatele, et tõsta teadlikkust karusloomafarmide kulissidetagusest elust, mis on kõike muud kui ilus mütsitutt või kohev jopekrae," ütleb kampaania eestvedaja, näitleja ja Loomuse liige Hanna Martinson. "Usume, et noored hoolivad loomadest ja tahavad päriselt maailma muuta."

"Kuigi teeme Loomuses igapäevaselt tööd selle nimel, et Eesti keelustaks karusloomafarmid, on oluline jõud ka tarbijatel, kel on igapäevaseid ostuotsuseid tehes võimalik valida looma- ja keskkonnasõbralik toode," ütleb Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. "Seetõttu veab Loomus Eestis eest rahvusvahelist programmi Fur Free Retailer, millega liitunud moeettevõtted ei kasuta karusnahka. Samuti kutsume inimesi üles tähele panema ja huvi tundma, kus kasutatakse karusnahka ja kuidas seda tööstuses toodetakse."