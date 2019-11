Katrin Pauts | Kuidas olla hea alam kirjanduskuningriigis 

Oletame, et keegi on oma alal alles roheline, ei tea midagi ega tunne kedagi. Oletame, et ta puutub esimest korda kokku mingi toetuse taotlemisega. Oletame, et komisjonis istub keegi, kel on pideva komisjonides sitsimise tagajärjel tekkinud kõrgenenud kujutlus iseendast. Oletame, et see keegi hakkab algajaga muudkui ühendust võtma, unustamata teada anda, et istub teatud komisjonis ja langetab teatud otsuseid. Oletame, et ta ei unusta rõhutada, kuidas just tema võitles ja kaitses. Oletame, et ta tajub õigust sihukese omal volil omastatud protežeega suheldes endale päris palju lubada ja anda seejuures muudkui mõista, kui palju temast ja ta arvamustest sõltub. Oletame, et need pöördumised muutuvad aina patroneerivamaks ja aina dikteerivamaks, kuni lõpuks ei suuda algaja enam üles näidata lõpmatut tänumeelt, mida see keegi eeldavat näib. Oletame, et see keegi solvub, tema jutt muutub kurjaks ja kibedaks.