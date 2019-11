Pariisis läheb oksjonile Napoleon Bonaparte'i saapapaar 

Oksjonipidajad usuvad, et saapad kuulusid Napoleonile tema viimasel eksiiliperioodil Püha Helena saarel, mis sai tema elukohaks pärast kaotust Waterloo lahingus. „Keeruline on lahutada neid saapaid meile tuntud Napoleoni kuvandist,“ sõnas oksjoni eest vastutav Alexandre Giquello. Mehe sõnul on saapapaar ikooniline ning sellise eseme müük väga eriline. Siiski ei olda 100% kindel, et Napoleon kõnealuseid saapaid kandis.