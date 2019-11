ÜLLATUSVISIIT: Donald Trump serveeris Afganistanis USA sõduritele kalkunit 

Bagrami lennubaasis toimunud lühikese kohtumise käigus serveeris Trump sõduritele traditsioonilist kalkunit ning kohtus Afganistani president Ashraf Ghaniga. Suurriigi president saabus poole üheksast ning lahkus enne südaööd. Sõduritele peetud kõnes teatas Trump, et USA peab läbirääkimisi Talibaniga, kes soovivad tema sõnul kokkuleppele jõuda.

„Ma ei eelistaks tänupühi tähistada kusagil mujal kui siin,“ sõnas USA president, kes teatas, et on koos „kõige vintskemate, tugevamate, parimate ning vapramate võitlejatega kogu maamuna peal.“ Ka kohalik president Ghani tänas USA sõdureid „ülima ohverduse“ eest, ent tõdes, et Afganistani julgeolekujõud võtavad turvalisuse eest hoolitsemise üle.