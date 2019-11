ERRile pommiähvarduse teinud, endise Eesti Piraadipartei liikme kohtuistung kuulutati kinniseks 

Kinnitab, et on vaimselt terve

Korraldava istungi kinniseks kuulutamise põhjuseks oli see, et istungil võis kõne alla tulla Kaldalu (39) psühhiaatriline ekspertiis. Istung algas kell kaks, kuid kolmveerand kaksteist teatas arst, et kohtualune on haigestunud. Kaldalu sõnul vaevab teda kõhu- ja peavalu ning ta allub näidustatud ravile.