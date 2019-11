Ikka veel külmetad? Meil on ju Woolpower 

Woolpoweri riided teenivad sind kaua, kui oled hea peremees. Aja jooksul märkad, et riie muutub topiliseks, kuid sellele on lihtne seletus. Sinu kampsun on tehtud naturaalsest villast, mida pole läbi harjatud. Woolpower on riiete funktsionaalsuse seadnud esikohale ning kutsub üles toppide üle hoopis uhkust tundma, sest kanga omadusi ei mõjuta need küll karvavõrdki. Keda topid häirivad, saab need aeg-ajalt ise topieemaldajaga üle töödelda. Woolpower on riiete pealiskihti lisanud näpuotsaga sünteetikat, see tagab rõivaeseme pikema eluea.

Ära pese oma Woolpowerit liiga sageli, sest villa looduslik antibakteriaalsus ei lase bakteritel selles vohama hakata. Harilikult piisab värskes ja niiskes õhus tuulutamisest. Kui aga tunned, et on aeg oma kampsun ära pesta, tee seda 60 kraadi juures ja lanoliini sisaldava pesuainega. Nii saab riie korralikult puhtaks ja selle omadused toidetud. Ära karda, Woolpoweri riided ei tõmbu kokku. Väldi kuivati ja pesupehmendaja kasutamist, Woolpoweri riided on niigi pehmed ja mõnusad.

Woolpoweril on võrreldes teiste meriinovillaste rõivastega veel üks omapära – Ullfrotte villafrotee. Meriinovillane lõng kootakse froteekangaks, mis on ühelt poolt sile, teisalt aasaline. Aasad moodustavad kanga ja naha vahele väikesed taskud, kuhu mahub palju sooja õhku. See vähendab kokkupuutepunkte, mille kaudu kehasoojus kanga kaudu eemalduda saaks. Just seetõttu on Woolpoweri tooted nii soojad – veel soojemad kui välja paistavad. Ja need hoiavad sooja ka märjana. Vill suudab niiskust endasse imada kuni 30% omaenda kaalust, tundumata katsudes märg. Niisiis on villane riie suurepärane vahelduva aktiivsusega tegevuste harrastamiseks külmas. Näiteks võid jooksuringilt tulles jääda oma naabriga juttu puhuma. Me eestlastena võiksime üleaedsetega paremaid suhteid hoida.

Woolpoweri kampsunid koosnevad 80% õhust, kvaliteetsest meriinovillast ja veidikesest sünteetikast, et saaksid riietest kauem rõõmu tunda.

Igal heal asjal on ka omad riskid. Oht on sattuda sedavõrd vaimustusse, et ainus, mida kahetsed, on see, et ei saa endale kõike Woolpoweri kataloogist lubada. Ilm on iga päev pisut erinev ja Woolpoweri tooted annavad lõputult kombineerimisvõimalusi.

