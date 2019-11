Toomas Asser: üksnes targalt tegutsedes saame ka saja aasta pärast rääkida Eesti rahvusülikoolist 

Rahvusülikooli juubelipidustused on toimunud juba mõnda aega. Millised hetked on teile senimaani enim südamesse läinud?

Kuidas teile tundub, kas need haritlased, kes rahvusülikooli 100 aastat tagasi lõid, oleksid ka praeguse ülikooliga rahul?

Sada aastat tagasi oli Eesti haritlaskonna soov saada omakeelne ülikool meie enda Eesti inimeste jaoks. Ent siis oli ka kindel teadmine, et edukas ja avara pilguga ülikool peab tegutsema rahvusvaheliselt. Tartu ülikool on eestikeelne ülikool, aga rahvusvaheline koostöö on meie igapäevatöö loomulik osa. Meie teadustöö on maailma ülikoolide võrdluses väga kõrgelt hinnatud ja meie noored ei pea hea hariduse saamiseks minema välismaale. Seega jah, ma usun ja loodan, et emakeelse ülikooli alusepanijatel on põhjust rahuloluks.

Mis on nüüdse Tartu ülikooli suurimad trumbid? Mille kallal tuleb aga iga päev vaeva näha, et need trumbid ei kaoks?

Me oleme maailma ainus eestikeelne täiskatvusega tippülikool. Selle rolliga kaasnevad kõik muud saavutused, mis on seotud meie teaduse ja hariduse tipptasemega. Kindlasti tuleb nii ülikoolil kui ka riigijuhtidel vaeva näha kõrghariduse ja teaduse toetamise ja stabiilsuse tagamisega, et praegune tase mitte üksnes ei püsiks, vaid ka paraneks. Et meie enda Eesti noortel oleks võimalus õppida oma kodumaal kõrgtasemel ülikoolis ja et meie teadlastel oleks võimalus töötada Eestis, eestlaste heaks. Meie kõrge taseme teeb veelgi hinnatavamaks asjaolu, et võrreldes paljude teiste maailma tippülikoolidega kanname meie nii-öelda topeltvastutust, olles samal ajal nii tipptasemel kõrgharidus- ja teaduskeskus kui ka keele, kultuuri ja haritud ühiskonna hoidmise eest vastutaja.

Milline võiks olla rahvusülikool 100 aasta pärast? Ja kas peamine õppekeel on siis ikka eesti keel?