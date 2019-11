Seisukoht I Tuleviku rahvusülikool – kas ikka eestikeelne? 

Nagu Tartu ülikooli praegune rektor Toomas Asser on märkinud, saab 1. detsembrit 1919 pidada ka eestikeelse kõrghariduse 100. sünnipäevaks. Täna, 100 aastat hiljem, muheleks ilmselt ka rahvusülikooli üks loojatest, esimene kuraator rektori ülesannetes Peeter Põld, kui näeks, et tema ja ta aatekaaslaste maha pandud seemned on kandnud väga häid vilju. Tartu ülikool on ainus Baltimaade ülikool maailma parimate ülikoolide 1,2% seas, ta on maailma 1% viidatuimate ülikoolide ja teadusasutuste hulgas 12 teadusvaldkonnas.

Need ilusad näitajad teevad rahvusülikooli iga õppejõu ja tudengi, aga ka vilistlase uhkeks. Teisalt on selgemast selgem, et nii nagu kõiki kõrgkoole, ootavad ka Eesti rahvusülikooli lähiaastatel ees suured väljakutsed. Juba kümme aastat tagasi, rahvusülikooli 90. aastapäeval, märkis aastatel 1993–1998 rektor olnud Peeter Tulviste, et ülikoolil tuleb vastata küsimustele, kuidas globaliseeruvas maailmas ellu jääda ja kas eestikeelsel teadusel on üldse tulevikku.