GALERII | PIDU KATKU AJAL? Rail Balticale pandi nurgakivi ja Ratas loodab, et rongid hakkavad sõitma juba sel kümnendil Viljar Voog , täna, 18:39

Rail Baltica nurgakivi panek Saustinõmmel. Foto: Teet Malsroos

Et Rail Balticale leidub kõikjal trassil vastuseisu, on loomulik, leiab kõrge euroametnik Henrik Hololei. „See ongi omane demokraatiale. Me ei ela diktatuuririigis, kus suurprojektide rajamiseks võetakse maha külasid ja linnu ja tehakse nii nagu tsaar või pealik soovib,“ nentis Hololei Tallinna külje all toimunud Rail Baltica nurgakivi panekul. Siiski usub ta, et rongiühendus Tallinnast Kesk-Euroopasse saab olema.