Väikese Martini juhtumiga tegelenud lastekaitsja sai samale kohale tööle tagasi. Taaskord.  

Juhtumist tulenevalt viis sotsiaalkindlustusamet mullu läbi auditi, millest järeldus, et lastekaitseametnikud on teinud töös jämedaid vigu. Kuslap eemaldati ametist, nagu ka tema kolleeg Monika Reini. Toonane Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder sõnus, et Kuslap lastekaitse valdkonnas enam töötada ei saa.