Eesti kõige laiema puhkusevalikuga kinkekaart on eriti kaval valik 

Spa Tallinn kinkekaardi nõks on selles, et kõik teenused on ühel kinkekaardil! Kui tavaliselt ostetakse näiteks mõne poe või kaubanduskeskuse kinkekaart, siis Spa Tallinn on paindlik.

Näiteks kehtib sama kinkekaart mitmes hotellis, nii Narva-Jõesuus, Viimsis kui Kuressaares. Soovib su lähedane minna puhkama Grand Rose SPA Hotelli, Tallinn Viimsi SPAsse, Meresuu SPA & Hotelli, SPA 18+ saunakeskusesse, Atlantis H2O Aquaparki (Eesti suurim veepark), nautida toitu Black Rose pubis või minna Viimsi Kinno.. see kõik on üheainsa kinkekaardiga võimalik! Sealjuures saab kinkekaardiga arveldada nii hotellides kui ka nende üksustes, näiteks restoranis, ilumaailmas ja spaakeskuses.

Kogu asja teeb veel paremaks see, et kinkekaardi summat on ostjal võimalik veebikeskkonnas senditäpsusega ise määrata! Kinkekaardi kehtivuse lõppedes on Spa Tallinna tore meeskond alati valmis kehtivusaega tasuta pikendama, et klient saaks ikkagi soovitud teenused.