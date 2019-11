Seisukoht | Tantsijate võit 

Eesti esitajate liidu nõudmiste vastu astus küll suur tegija, JJ-Streeti tantsukool, kuid tegelikkuses seisti just väiksemate ja väetimate eest.

Küsimus ei ole ju selles, et tantsukoolid ei taha maksta esitajatele või tootjatele helikandjate eest või piletiga tantsuetenduste pealt. On mõistetav, et kui kellegi teost kasutades saadakse kasu, siis seda ka jagatakse. Kuhu jõuaksime aga välja, kui tasuta trenni eest peab muusika esitajale ja tootjale maksma? Hakkame raha küsima ka selle eest, kui inglise keele õpetaja laseb koolitunnis makilt jõululaulu?