Mart Soidro | Orwelli „Loomade farmi” lehitsedes 

Loomad Inglismaal ja Iiris

loomad kogu ilma sees,

kuulge seda rõõmsat uudist:

kuldne aeg meid ootab ees.

Muidugi heidutas mindki EKRE valimisjärgne lubadus, et me teeme Trumpi, et „te veel nutate me käes“. Meenus „Loomade farmi“ esimene käsk: „Kõik, mis käib kahel jalal, on vaenlane.“ Allegoorias tähendab kahel jalal käimine teataval määral mõtlemisvõime ja mälu olemasolu. Mäletan romaani lõppu, küüni seinale kirjutatud teadet: „Kõik loomad on võrdsed, aga mõned loomad on võrdsemad kui teised.“ Järvik sai lahkumishüvitisena oma pooleaastase suurepärase etteaste eest veidi üle 30 000 euro. Tõstke näpp püsti, kellel on paari aastakümnega II pensionisambasse rohkem raha kogunenud!

Üks asi vajaks veel klaarimist. EKRE laadaputka jõumehed armastavad öelda, et nad said viimastel riigikogu valimistel pea 100 000 häält. Kamba peale vaid veidi vähem kui Indrek Tarand üksi kümme aastat tagasi Euroopa Parlamendi valimistel. Neil on rahva mandaat. Aga kui süüvida kolme hingusele läinud ministri häältesaaki, siis see mandaat on küllaltki keskpärane, et mitte öelda kahvatu. Järvik kogus 223, Marti Kuusik 657 ja Kert Kingo 1082 häält. Riigikogust välja jäänud ja endiselt Tartu volikogu EKRE fraktsiooni esimees Indrek Särg sai aga üksi rohkem kui kolm eelpoolmainitud tegelast – 2223.