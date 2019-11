Juhtkiri | Jõululauale ainult ohutu kala 

Venitamistaktika on tõstatanud ka küsimuse, kas VTA on tegutsenud ainult rahvatervise kaitsmise huvides. Kuidas teenib viimast eesmärki tonnide viisi kuumtöödeldud laotoodete hävitamine, milles listeeriabakteri sisaldumist pole kuidagi põhjust kahtlustada, pole samuti piisavalt põhjendamist leidnud. Seda enam, et juba poodidesse jõudnud samade toodete tagasikutsumist ei nõua isegi mitte VTA. Saab näha, kas söömiskõlbliku toidu massilisest hävitamisest päästab ehk ettevõtte poolt kohtult taotletav esialgne õiguskaitse.

Suuremat kahju võinuks aga ära hoida see, kui omaalgatuslik tootmisseisak kestnuks pikemat aega (listeeriabakteriga rinda pistnud tehaste puhastamine on mujal Euroopas kestnud nädalaid), kuid ilmselt pidas ettevõte suurpuhastusega venitamisega kuni uue aastani silmas nii jõuluaegset kalanõudlust kui ka oma 150 töötajat, kes on nüüd vastu jõulukuud teadmata ajaks sundpuhkusele saadetud. Nii kahju, kui sellest ka on, siis selline on tarbijate elu ja tervise kaitsmise hind. Ühtlasi on see õppetund kõigile teistele tootjatele, kelle vastutada on meie igapäevase toidulaua ohutus.