TROLLIV PRESIDENT? Kaljulaidi kingitus Zelenskõile põhjustas Ukrainas skandaali 

„Terve maailm võtab Ukrainat kui meelelahutust. Me oleme muutunud naerualusteks USAs, Euroopas ja isegi oma lähinaabrite seas,“ vahendas poliitanalüütik Andrõi Smolõi kurtmist RabinovichTV. „Jalgratas on sümbol uuest ajastust ja metsikust populismist. Sümbol sellest, kuidas ei tohiks olla.“

Jalgratas sai visiidi mälestamiseks ka nimeplaadi. Foto: Stanislav Moškov

Ka Petro Ohhotin näeb kingil seost Zelenskõi telesaatega, kuid peab teemapüstitust ülespuhutuks. Süüdi olevat sügavad haavad ukrainlaste hinges. Nüüd seisvat ühiskond teelahkmel: kas jäädagi igaveseks haavatuks või saada aru, et me elame moodsas maailmas, kust tuleb oma vigastusi tunnistada ja edasi minna. „Siis, võib-olla, tundub nali ka meile naljana,“ kirjutas ta.

Poliitteadur Denis Gorohhovskõi võttis aga asja huumoriga: „Muidugi ma pole diplomaat, aga ma oskan veidi ridade vahelt lugeda. Seega ma usun, et kui sellisel tasemel poliitikud vahetavad omavahel kinke nagu jalgratas, tuleb esimese asjana vaadata sadulat. Kui sadul on olemas, on kõik korras, aga kui mitte, siis on osapoolte suhetes näha teatavat pinget.“

„Riigipeade kingituste vahetamine on ilus tava. See on üks võimalus rääkida oma riigi lugu, tutvustada oma riigi ettevõtteid, kunstnike, disainereid. Ukraina president sai kingituseks Eesti ettevõtte Ampler elektrijalgratta, mis oli isikustatud ehk sinna oli lisatud ka nimeplaat viitega Eesti-visiidile. Ampleri rattad on disainitud ja toodetud Eestis ning tegemist on ühtede stiilseimate elektriratastega. Ampleri looja Ardo Kaurit valiti oktoobris ka Eesti aasta nooreks ettevõtjaks,“ selgitas kingi saamislugu meie presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.