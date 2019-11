KUMMALINE KURITEGU: Torontos on kohtu all pasaämbriga rünnanud mees

Opoku käitumise ajendid pole teada, kuid politsei välistas kohe, et need võinuks olla rassistlikud. Politsei pressiesindaja Victor Kwong ütles Toronto ajalehele The Star, et kuigi kõik kannatanud olid Aasia päritolu, ei usu politsei, et ajendiks oli rassism, kuna osa kannatanuist on Lääne-Aasiast, osa jälle Ida-Aasiast.

Opokut süüdistatakse relvastatud rünnakus viie isiku vastu, rünnakurelvaks pasaämber.