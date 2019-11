Poliitika SAHIN | EKRE uus maaeluminister on Merry Aart? „Eks mõne päeva pärast saate teada.“ Dannar Leitmaa, Marvel Riik , täna, 16:28 Jaga: M

Merry Aart (vasakul) kuulamas, mida Mart Järvik (keskel) räägib talle ja Peeter Ernitsale (paremal). Pilt on tehtud riigikogus pärast Järviku läbikukkunud umbusaldusavaldust. Foto: Erik Peinar / Riigikogu

Õhtulehele on vihjatud, et EKRE uue maaeluministrid otsingud on jõudnud lõpusirgele ning ühe võimaliku kandidaadina nähakse fraktsiooni liiget Merry Aarti. „Eks mõne päeva pärast saate teada,“ kommenteeris Aart spekulatsiooni.