Uudne ja omamoodi pulberküünal sobib jõuluaega kui valatult! 

Powder Candle pulberküünal on pulbri kujul küünal, mis on sinu laual alati ilus. See ei tahma ega jäta üleliigseid jääke nagu näiteks sammasküünlad. Pulberküünal näeb laual alati uus välja, sest selle värskendamine on lihtne.

Pulberküünal on puhas ja looduslik, see on täielikult taimset päritolu. Ei grammigi tervisele kahjulikku parafiini!