ÕL VIDEO | Jüri Ratas uutest paljastustest: „Sealt algasid minu kahtlused maaeluministri usalduse osas.“ 

„Toona oli väide, et seal on mitu juhtumit, kus minister ja nõunikud sekkuvad PRIA menetlusprotsessidesse. Käisid erinevad jutud, et kas need juhtumid on või ei ole EKREga seotud, kui palju neid on – see tol hetkel kindel ei olnud,“ vastas valitsusjuht.