Sven Mikser: NATO tippkohtumine võib äparduda, kui Trumpi ärritatakse 

Donald Trumpi ebatavalise juhtimispraktika puhul ei saa selles aga paraku alati kindel olla, eriti kui miski tippkohtumise eel või ajal toimunust või kohtumise enda meediakajastusest presidenti ärritab. Seetõttu teeb eelmise, Brüsselis toimunud tippkohtumise kogemus Londonisse kogunevad liidrid kindlasti ettevaatlikuks. Mitmed seekordse kohtumise teemad – NATO valmidusalgatus, relvastuskontrolli tulevik, käimasolevad ja tulevased operatsioonid, NATO moderniseerimine – on ilmselt liiga tehnilised ja spetsiifilised, et USA presidendi teravdatud tähelepanu pälvida. Küll aga tuleb lauale ka poliitilisema alatooniga teemasid, nagu Hiina tõus globaalse tegijana ning NATO ja Euroopa Liidu koostöö, mis võivad emotsionaalseks kujunedes ette valmistatud „skripti“ raamest väljuda. Ja jätkuvalt on kõige plahvatusohtlikumaks teemaks muidugi „koormajagamise“ küsimus, see tähendab NATO Euroopa-liitlaste ebarahuldav panus kollektiivsetesse kaitsekulutustesse.

NATO valmiduse tõstmine, sealhulgas küber- ja hübriidohtudega võitlemiseks, Läänemere regiooni heidutushoiaku arendamine, NATO ja Euroopa Liidu koostöö tõhustamine – need võiksid olla kohtumise eduka kulgemise korral tulemusteks, mis parandaksid ka Eesti julgeolekut. NATO on muutuva maailma ja muutuva ohupildiga kohanemiseks olnud ka ise pidevas arenemises. Asümmeetrilised ja hübriidohud, küber- ja infosõja võimed, vajadus kiirema reageerimisvõime järele – need on mõned „uutest“ väljakutsetest, millele NATO on paari viimase aastakümne jooksul pidanud vastused leidma, unustamata samas Alliansi põhiülesannet, milleks on liitlaste ühine kaitsmine sõjalise rünnaku korral. NATO on kindlasti võimeline muutuva ohupildi ja sõjaliste konfliktide pidevalt areneva olemusega kaasas käima. Kõige suurem väljakutse on täna pigem liitlaste poliitilise solidaarsuse ja Alliansi ühiste alusväärtuste hoidmine.