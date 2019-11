Eesti ahjulihast leiti listeeriat. Ettevõtte ja toiduameti järelproovid ei leidnud midagi 

Kurvitsa sõnul võttis lihatoote käitleja Kulinaaria OÜ Oskari lihatootest proovid 24. oktoobril. Proovide tulemused näitasid, et Oskari lihatootes oli liteeriabakter. „See on üsna tavapärane ning positiivne näide, kus käitleja kontrollib toorainet,“ märkis pressiesindaja. „Järelevalve käigus võtsime meie 12. novembril proovi ettevõtte keskkonnast ja ühest lihatootest ning listeeriat ei tuvastanud. Samuti kontrollis oma tooteid OÜ Oskar ja ka tema proovid olid negatiivsed.“