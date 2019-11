KOSMOSEKUNINGRIIK: kas utoopilisest Asgardiast saab reaalsus? 

Asgardia kosmosekuningriigi asutas 12. oktoobril 2016 Bakuust pärit Vene ärimees ja teadlane Igor Ashurbeyli (Ašurbeili). Asgardia halduskeskus asub praegu Austria pealinnas Viinis. Sealses Hofburgi lossis mullu juunis korraldatud pidulikul tseremoonial kuulutati Igor Ashurbeyli ka ametlikult Asgardia juhiks. Tema ametiperiood kestab viis aastat. Veebi teel valitud Asgardia parlamendi juhiks kinnitati Lembit Öpik. Asgardial on ka valitsus, mida juhib peaministrina Venezuela advokaat Ana Diaz, ja ülemkohtunik Yun Zhao, kes on pärit Hongkongist. Põhiseaduse järgi on Asgardia konstitutsiooniline monarhia.

SÜMBOL: Asgardia lipp. Foto: asgardia/space

Ashurbeyli sõnul on Asgardia eesmärk asutada hiljemalt 2043. aastaks Maa orbiidil kunstliku raskusjõuga kosmosejaam ning alaliselt mehitatud baas Kuul. Asgardia moto on „Rahu kosmoses". See tähendab, et kosmosekuningriik soovib tagada maailmaruumis rahu ning vältida maapealsete konfliktide kandumist sinna.

Ashurbeyli on Asgardiat seni toetanud 12 miljardi dollariga (10,8 miljonit eurot). Veel saab Asgardia raha oma elanikelt, kes maksavad 100 eurot aastas elukohamaksu. Neid on väidetavalt kuni 300 000. Asgardia toetajate arv maailmas ületab praegu juba miljoni. Need inimesed on end Asgardia veebileheküljel tasuta registreerinud ning esindavad pea kõiki maailma riike. Kolmas, kõige väiksem rühm on kodanikud. Need on inimesed, kes on reaalselt valmis kosmosejaama elama asuma.

Esialgu on orbiidile saadetud väike satelliit

Öpik rõhutas uudisteportaalile Business Insider, et Asgardia plaanid on pikaajalised. Praeguse seisuga on Asgardia ainus reaalne samm kosmose vallutamisel 2017. aastal orbiidile saadetud pisike risttahukakujuline satelliit Asgardia-1. Selle põhiosa on 512gigabaidine kõvaketas, millele on salvestatud Asgardia põhiseadus. Lisaks saab sellele 300 kilobaidi ulatuses andmeid laadida Asgardia iga kodanik.

ORBIIDILE: Asgardia kosmosekuningriigi seni ainsa satelliidi toimetas 12. novembril 2017 Virginiast orbiidile USA kosmoseagentuuri NASA kanderakett. Foto: NASA / Bill Ingalls