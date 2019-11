Kingi tervist – pärast 10 rullmassaaži protseduuri tunned muutust nii sisemiselt kui välimiselt! 

Rullmassaaži saadetakse kalleid inimesi ligidalt ja kaugemalt, sest väga hea võimalus on kingitus edastada posti teel otse kodulehelt. Kes aga tahab selle tervisest pakatava rullmassaaži ise kingikotti pista, saab ilusad kinkekaardid kohe kätte kümnest erinevast asukohast (mis asuvad kaheksas linnas üle Eesti).



Kui leidub veel keegi, kes ei ole kuulnud Beautiful Me kehasalongist, siis siin on väike tutvustus. Saa teada, miks see kinkekaart ei ole lihtsalt kinkekaart – see on hoopis midagi erilist, mis näitab, et hoolid kingisaajast.

Loomulikult ei tohi unustada ka ennast ja oma tervist, sest kõik algab ju sinust.

Beautiful Me kehasalong on maailma esimene rullmassaaži nutisalongide kett. Ühtlasi on tegemist rullmassaaži edendajaga Eestis, kes on teinud selle protseduuri tuntuks.

Beautiful Me kehasalongi rullmassaaž on tõestatud toimega protseduur, mis tõstab keha immuunsust, taastab organismi ja lihaseid, viib kehast välja sinna seisma jäänud jääkained ning vähendab kõige sellega keha ümbermõõte. Rullmassaaž on naiste parim kaaslane tselluliidiga võitlemisel ning ühtlasi väga efektiivne ja tugev massaaž nii meestele kui naistele (mis paneb keha tööle nii nagu peab).

Kogemused näitavad, et 10 korra kuuriga kaotab inimene oma kehalt tavaliselt rohkem kui 20 cm. See on ainult väline muutus, sest tõeline erinevus on tervise paranemises. Rullmassaaž aitab hoida keha terve ja puhtana, sest see paneb organismis oleva lümfisüsteemi tööle ning viib välja sinna kogunenud haigust tekitavad mürk- ja jääkained. Paistetused ja paistes oleku tunne on üheks märgiks, et kehas on probleeme lümfisüsteemi töös.