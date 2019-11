Indoneesia üritab tibude abil laste nutisõltuvusega võidelda 

Lääne-Javas asuv Bandungi linn korraldab pilootprojekti, et õpilased vähem aega elektroonikaseadmete taga veedaksid. Linnavalitsus teatas, et jagas 12 kooli vahel laiali 2000 tibu ja 1500 tšilliseemet. Bandungi linnapea sõnas, et loodetavasti on projekt edukas ning aitab lastel vähem nutiseadmeid kasutada. Siiski vajavad haridustöötajad aega, et katsetuse mõju korralikult hinnata.