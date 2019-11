GALERII | Vaata, milline näeb Reidi tee välja üks päev enne avamist 

Päev enne Reidi tee avamist käib tee ääres veel üsna tihe sagimine: ehitusmehi leidub vaat et iga paarikümne meetri järel. Mõned töödki on veel lõpetamata: näiteks muretseb rannapromenaadi juures lapselapsega vanaproua, et miks ei ole merre suubuval vaateplatvormil piiret. Mööda ruttav ehitusmees rahustab: see peaks siiski tulema. Vanaproua tunnistab, et oli küll Reidi tee vastaline, kuid lõpptulemus näib põnev. Peaasi, et hubaseid ajaveetmiskohti ära ei lagastataks, muretseb ta.

Järvele teeb rõõmu, et Reidi tee äärset linnakeskkonda on saadud teha just nii, nagu sooviti. „Siin on täpselt nii palju pinke, kui soovisime. On igasugused peesitamisalad, puhkealad, võimlemis- ja mängualad. Turistidel avaneb laevadelt vaade promenaadi värvidemöllule ja suurtele kiikedele, sadamast hakkab see kõik pihta. Ja turist ei pruugigi enam vanalinna minna, vaid jalutab Russalkani. Seal märkab ta alleesid, siis avastab Kadrioru pargi lilleaia ja Jaapani aia,“ fantaseerib pargijuht võimalikust stsenaariumist.

Järve südame teeb eriti soojaks, et Reidi tee äärde on jõudnud kivid Kadrioru pargist. Nimelt on parki uuendades kogutud ja alles hoitud maakive; nii on Kadrioru graniitkive kasutatud Jaapani aia loomisel ja nüüdki on paljud neist jõudnud dekoratiivesemetena Reidi tee äärde. „Kivi on elav, mänguline ja lõbus, lapsed saavad sinna peale hüpata. Me oleme neid kive nii paigutanud, et nad hakkaks mõjuma. Et nad oleks loomulikud, aga samas atraktiivsed oma mustrites ja vormides. Mõned oleme püsti pannud, mõned ära peitnud.“

---------------

Reidi tee

Kogupikkus: 1,93 kilomeetrit

Rannapromenaad: 500 meetrit

Linn sai mere arvelt juurde: 7500 m2 maapinda

Projekti kogumaksumus: 43 miljonit eurot

Puhkealadel on: 230 istepinki ja 150 prügikasti

Kaheksale mänguväljakule, kiikumisalale ja jõulinnakusse on paigaldatud kokku 64 spordi- ja mänguvahendit.

--------------

Tee muutus laiemaks