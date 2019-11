Viimsi õpilased saadavad kaitseväega Mali lastele kingitusi 

„UNESCO kandidaatkoolina oleme ÜRO kestliku arengu eesmärkidest valinud kvaliteetsele haridusele keskendumise. Oleme otsustanud kooliperega anda oma väikese ja tagasihoidliku panuse arenguriikide hariduse heaks,“ rääkis Minna-Liisa Herman ettevõtmise tagamaade kohta.



Teades, et Eesti sõdurid on operatsioonil Malis toetamas piirkonna stabiliseerimist, nägid Viimsi gümnaasiumi õpilased selles head võimalust koostööks kaitseväega. Kingituste saatmise kampaanias osaleb kogu koolipere umbes 350 õpilasega, kes jätavad jõulukingid ostmata, et aidata Mali lapsi.



Malis on koolidega keeruline olukord – terroristid tahavad koole sulgeda ja inimestel puudub sageli ligipääs nii koolile, haridusele kui õppevahenditele. Samuti on puudus mänguasjadest ning lapsed mängivad muuhulgas kokku seotud vanade kilekottidega, mis tuules lendlevad.



Koolitarbed ning mänguasjad aitab transpordiks valmis seada kaitseväe toetuse väejuhatuse liikumise koordineerimise keskus. Esimesed kogutud kingitused jõuavad koos 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni baasil moodustatud Estpla-34 jalaväerühmaga Malisse detsembri alguses.



Eesti sõdurite ülesandeks Malis on Gao linnas asuva Prantsusmaa välibaasi ja selle lähiümbruse julgeoleku tagamine. Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitav mässutõrjeoperatsioon Saheli piirkonnas. Selle eesmärk on toetada viie riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ning seeläbi tõkestada ka Euroopasuunalist ebaseaduslikku immigratsiooni ja inimkaubandust.