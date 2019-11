NOVEMBER PILDIS | Alaver nühkis kohtupinki, valitsuses vahetati ministreid nagu sokke 

Metsamoor Irje Karjus Foto: Stanislav Moshkov

„„Kui inimene jääb haigeks, tuleb otsida põhjust esialgu mitte viirusest või bakterist, vaid inimesest endast. Hingamisteede haigustega – köha, kurguvalu ja astmaga – on seotud hingelised üleelamised. Kõhuviirused hakkavad külge siis, kui elus on midagi, mida mentaalselt on raske seedida,“ teab taimetark Irje Karjus.