NÜÜD ON ÕIGE HETK: tänu laseroperatsioonile saad uuele aastale vastu minna selge nägemisega! 

Kui varem oli laseroperatsioon suur ettevõtmine, mida planeeriti aastaid, siis tänaseks on tehnoloogia ja meditsiini arengu abil muutunud see oluliselt mugavamaks ja soodsamaks. Silmalaser pakub kolme operatsiooniliiki: Lasik Advanced (900€), Femto Lite (1500€) ja Femto Balance (2400€). Just Silmalaser oli esimene Eestis, kes alustas laseroperatsioonide läbiviimisega. 20 aasta jooksul on selles kliinikus tehtud üle 20 000 operatsiooni.

Kõige esimene samm parema silmanägemise poole on registreerimine põhjalikule eeluuringule (vaata SIIT). Põhjalik operatsioonieelne uuring on eduka laserprotseduuri eelduseks, sest see annab täieliku ülevaate silmade tervislikust seisundist. Esmane vastuvõtt selgitab, kas ja kui suurt refraktsiooniviga õnnestub laseroperatsiooni abil ravida. Pärast uuringut valib arst välja kõige paremini sobiva laseroperatsiooni ning annab sellest põhjaliku ülevaate.

Kui patsient sobib operatsiooniks, pannakse paika protseduuri aeg. Muide, laseroperatsioonile on võimalik nüüd taotleda ka järelmaksu 0% intressiga!