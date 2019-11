VIDEO | Peaminister Ratas: ma ei hoidnud Järviku kahtlustes infot kinni

Paminister lisas, et oli sellel teemal suhelnud ka erinevate ametnike, rahandus- ja siseministriga. Ratas märkis, et ta et tea, mida peab ametikohast ilma jäänud Illar Lemetti silmas. „Kui ta mõtleb seda nõupidamist, mis augustis toimus, siis tõesti jõudis see info minuni ja sellega tegelesin. Võib-olla on tal mingi info, mida mina ei tea,“ sõnas ta.

Peaministrit asus kaitsma ka rahandusminsiter Martin Helme, kes kinnitas, et peaminister oli selle teemaga ka nende juurde tulnud. „Praegu üritatakse mitteadekvaatset pilti jätta. Ka Järvik pöördus meie poole oma murega. Kui ministril on nurinaid alluva töö osas, siis võibki alluvale tunduda see nagu srvestamine. Meile tuli võide, et Järvik tegeleb tuttavate aitamisega. Tutvus või mitte tutvus, siin räägitakse juba sellest, et lapsepõlves käidi samas külakoolis. Selle kohta ma ütlen, et see on fabritseering. Järvik käis meie juures murega, et PRIA tegeleb üliagaralt rahade tagasi nõudmises ja lihtsalt ettevõtjate kiusamisega,“ sõnas ta.

Harju maakohtu järelevalve

Justiitsminister Raivo Aeg selgitas konverentsil oma otsust algatada Harju maakohtu üle järelevalve menetlus. „Probleem väga lihtne, et kuigi Eesti kohtud on väga efektiivsed, oleme Euroopas teisel kohal menetluskiirusega, siis on jätkuvalt tõrvatilgad meepotis: menetlused venivad,“ rääkis Aeg. „Kriminaalasjade arv väheneb, aga pikeneb menetlusaeg päevades. Jooned lähevad ristvastupidistes suundades. Oleme tõsiselt mures selles pärast.“