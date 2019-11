Eesti uudised Kaitseteadur: NATO tippkohtumisel peljatakse Trumpi väljaütlemisi Marvel Riik , täna, 11:25 Jaga: M

GALERII

Seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas 2014. aastal paigutati NATO liitlasväed Ida-Euroopa piiririikidesse. Foto: Tiina Kõrtsini

Detsembri alguses toimuv NATO tippkohtumine Londonis on Eesti poliitladviku muretsema pannud, kuna erinevad riigijuhid on esinenud sõnadega, mis näitavad, et sõjaliidul on probleeme. „Kuna kõik mäletavad 2018. aasta Brüsseli tippkohtumisel toimunut, siis pelgavad riigijuhid vist kõige rohkem USA presidendi väljaütlemisi,“ märkis rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Martin Hurt.