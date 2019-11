Venelased näevad Apple'i kaardirakenduses Krimmi Venemaa osana 

Teemal võttis sõna ka Ukraina välisminister Vadõm Prõstaiko, kes kirjutas Twitterisse pettumusest õhkava teate. „Las ma selgitan seda teie terminitega, Apple. Kujutage ette, et nutate selle üle, et teie disain ja ideed, aastatepikkune töö ning osa teie südamest varastatakse suurima vaenlase poolt, ent keegi asjatundmatu ei huvitu teie valust. See on sama tunne, kui te kutsute Krimmi Venemaa osaks,“ kirjutas Prõstaiko. Apple pole teadaolevalt vastulauset esitanud.