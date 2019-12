JÄRGMINE PEATUS | Ellerheina kontsertturneest Hiinasse – ootused olid kõrged, reaalsus hoopis midagi muud… 

Kui esialgu tundus, et kõik on Hiina poole pealt ülimalt hästi korraldatud, siis peagi koorus välja, et see pole teps mitte nii. Üks arusaamatus saabus teise järel ning selgus, et välja kuulutatud ajakava ja reaalsus erinevad kui öö ja päev. Kontserdid jäid ära, liiga palju oli niisama vegeteerimist ja varitses arusaamatus, kuhu oli vaja minna... Hiina kontserdikorraldaja polnud kuigi euroopalike tavadega.