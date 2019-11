Terviseamet hoiatab: vaktsiinivastane leht levitab valeuudist! 

Amet lisas, et artikliga tutvudes on selge, et autorid käsitlesid hoopis grippi haigestumisega seotud suremust ning tõid välja nüüdseks juba pikalt teada olnud tõsiasja, et kaasuvate haiguste tõttu on gripivaktsiini tõhusus vanemaealistel (eelkõige vanematel kui 85aastased) madalam, kui noorte täiskasvanute hulgas.