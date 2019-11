Trump allkirjastas Hongkongi protestijaid toetava seaduse 

Seadust tutvustati juba juunis, kui Hongkongi protestid olid veel varajases arengujärgus. USA esindajatekoda andis oktoobris sellele ülekaaluka toetuse. Seaduse kohaselt on Hongkongil USAga kaubandustegevuses eristaatus, mida ei mõjuta mandri-Hiinale määratud sanktsioonid. Samuti lubab USA Hongkongi kodanikel taotleda viisat, isegi, kui neid on meeleavalduste käigus arreteeritud.

Trump sõnas, et allkirjastas seaduse „austusest president Xi Jinpingi, Hiina ja Hongkongi rahva vastu“. Varem pole Trump seadusele otsest poolehoidu avaldanud, sest kuigi ta on enda sõnul „hinges Hongkongiga, on president Xi imeline tüüp“. Siiski sai seadus Kongressis suure toetuse, mistõttu oleks Trumpil olnud keeruline seda takistada. Samuti kirjutas Trump alla teisele seadusele, millega keelustati rahvamassi kontrollimiseks mõeldud vahendite eksport Hongkongi.