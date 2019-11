Veterinaar- ja toiduameti juht: listeeriabakterit pole hävitatud  

Mehe väitel on VTA ettekirjutuses M.V. Woolile on 30 lehekülge põhjendusi, mis kokkuvõttes tähendab, et toiduohutuse eest vastutab toidu käitleja – VTA ülesanne on seda kontrollida riskipõhiselt. „Antud ettevõtte puhul siiamaani kasutusele võetud meetmed ei ole taganud tulemust, pole suudetud tuvastada, kuskohas listeeria seal täpselt asub ja ei ole sellest lahti saadud,“ tõdeb Halliste.