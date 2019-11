Kaja Kallas ei vaidlusta politsei otsust prokuratuuris

Kaja Kallasele tapmisähvarduse teinud mehed on tuvastatud, ähvardamiseks kasutati Facebooki varikontot. „Kuna need mehed ei viibi praegustel andmetel Eestis ning puudub alus arvata, et ähvardus reaalselt täide viidaks, otsustasime kriminaalmenetlust mitte alustada. Sellest hoolimata soovime nende inimestega vestelda, et sõnumi motiivid selgeks teha,“ on öelnud Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit Õhtulehele.

Ähvarduse saanud Kaja Kallas teatas toona sotsiaalmeedias, et otsustas selle avalikuks teha, sest on kuulnud, et sarnaseid sõimukirju ja ähvardusi saavad viimasel ajal ka paljud (naissoost) riigiametnikud kuna teevad lihtsalt oma tööd. "See ei ole normaalne ja sellega ei tohi leppida. Julgustan kõiki siiski politsei poole pöörduma, sest see ei tohi saada meie igapäeva elu osaks, mis justkui on palga sees, mis iganes tööd sa siis teed või oma veendumuste eest seisad," kirjutas Kaja Kallas toona.