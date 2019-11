Kaja Kallas ei vaidlusta politsei otsust  

Kaja Kallasele tapmisähvarduse teinud mehed on tuvastatud, ähvardamiseks kasutati Facebooki varikontot. „Kuna need mehed ei viibi praegustel andmetel Eestis ning puudub alus arvata, et ähvardus reaalselt täide viidaks, otsustasime kriminaalmenetlust mitte alustada. Sellest hoolimata soovime nende inimestega vestelda, et sõnumi motiivid selgeks teha,“ on öelnud Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit Õhtulehele.