Pärnu dilemma: kas ehitada enne uus sild või parandada vana? 

Selektor Projekt OÜ projekteerimisjuht Tarmo Jõe ütleb, et puudulik hooldus on lasknud niiskuse silla teraskonstruktsioonide juurde ja need roostetavad. Oma osa on andnud linnud, kelle söövitavad väljaheited rabestavad väljaulatuvaid konstruktsioonidetaile. Jõe sõnul on silla seisukord halb, kuid mitte ohtlik ja keegi hirmu tundma ei pea. Küll aga vajab sild kiiresti remonti, sest mida aeg edasi, seda jõudsamalt närib rooste silla terasest detaile.