Politseinik leidis Soomes kaduma läinud lapse Tallinna sadamast 

Soome korrakaitsjad said kolmapäeval kella 14.30 paiku vihje, et kolmeaastane poiss on kadunud ning on alust kahtlustada, et lapse ema viis ta välismaale, vahendab Ilta-Sanomat. Õhtul selguski, et ema ja laps olid Tallinna sadamasse jõudnud. Neist andis teada samal laeval viibinud soomlasest politseinik, kes nad ära tundis.