Trump plaanib Mehhiko narkokartellid terroriorganisatsioonideks kuulutada 

Trump väidab, et võttis juba Mehhiko valitsusega ühendust ning teavitas mehhiklasi, et Ameerika on valmis nende riiki sisenema ja kartellid kõrvaldama. Vastusena teatas Mehhiko välisministeerium, et mingid teise riigi jõud pole kohe kindlasti Mehhikosse oodatud, nimetades sellist ideed nende maa suveräänsuse rikkumiseks.

2019. aastal ilmunud USA valitsuse raportist selgub, et kusagil 150 000 tulirelva, mis kuuluvad Mehhiko narkokurjategijatele, on pärit Ameerika poodidest või tehastest. Kui mingi rühmitus või grupeering terrorirühmituseks kuulutada, ei tohi sellega seotud inimesed enam USAsse reisida, seal elada ega tohi ka ükski eraisik ega ettevõte sellist grupeeringut toetada. Kui säärane toetus toimus teadmatult, tuleb selle ilmsikstulemise korral sellest otsekohe USA valitsust teavitada ning mõistagi kauba müümine või raha edastamine peatada. Ekspertide hinnangul võib kartellide terroristideks kuulutamine relvaärile korraliku tõkke ette visata küll.