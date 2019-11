Kui palju on kisma lasteaia õppekavade üle riigile maksma läinud? 

Riigikogu reformierakondlasest liige Liina Kersna küsis haridus- ja teaduminister Mailis Repsilt (Keskerakond), kui palju on ministeerium viimastel aastatel kulutanud riiklike õppekavade arendamiseks. Repsi vastusest selgus, et põhikooli ja gümnaasiumi õppekavad on kokku mitukümmend korda kulukamad alushariduse omast. Põhjus on ka mõnevõrra proosaline.

„Ettevalmistused põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade muutmiseks algasid novembris 2016. Koolieelse lasteasutuse õppekava muutmise ettevalmistused algasid aastal 2018,“ seisab ministri vastuses.

Ilma pikema jututa tasub minna asja tuuma juurde ja sobrada riigi rahakotis. Õppekavade arendamiseks kasutati aastatel 2017-2019 kokku 288 040 eurot. Võrdlusena toob Reps välja, et praegu kehtivate õppekavade koostamise maksumuseks oli tänases vääringus umbes 650 000 eurot. Summad jagunevad aastati nõnda:

2017 – 158 973 eurot

2018 – 111 709 eurot

2019 – 17 358 eurot.

Sealjuures on põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade peale kulunud summast lõviosa: 274 798 eurot. Alusharidusele on seega läinud vaid 13 242 eurot. „Praeguseks on HTM tasunud töö eest ainult esimese töörühma juhile,“ selgitas Reps kulu allikat.