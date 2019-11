Juhtkiri | Talv tuli jälle üllatusena 

Kuidas läheb libeduse tõttu kukkunud ja erakorralise meditsiini osakonda jõudnutel omakorda linnalt või majaomanikelt valuraha välja nõudmisega, näitab aeg. Ent see kõik on vaid tagajärgedega tegelemine. Juhtkirja kirjutamise ajal käib linna(osa)valitsuses loodetavasti kibe töö, et hommikused lehelugejad ei peaks tööle ja kooli minnes taas vastamisi seisma teeoludega, mis võimaldavad liikumist (või õigemini libisemist) üksnes teosammul, riskides vastasel juhul luumurruga.

Toimetus soovitab erilise tähelepanu alla võtta ühissõidukite peatused (ja küsimus pole üksnes teekattes, vaid mõnel pool oleks väga abi ka käsipuudest), kus hommikutundidel jäi silma mitmeid ohtlikke olukordi. Samamoodi paneme inimestele südamele, et trammile või bussile jooksmine pole väärt pisikest ajavõitu, kui kukkumine võib päädida nädalatepikkuse haiguslehega. Hirm libiseda sõiduki rataste alla pole samuti asjatu, kui lähiajaloostki on teada juhtumeid, kus õnnetu kukkuja on sattunud rongi ja perrooni vahele või otse bussirataste alla. Mõned neist õnnetustest on lõppenud traagiliselt.