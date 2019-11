Seisukoht | Maha Must Reede ja Alibaba! 

Ma tahan olla tüüpiline mees, kelle poodlemistuhina taga on paanikahoog, et jõulupidu on kohe ukse ees ja mul polegi veel lähedastele kinke. Vaat see on eestlaste kultuur: üheskoos 23. detsembril poesabas seismine, mitte mingid Suure Reede allahindlused või Alibaba pakid postiautomaadis. Väärtustagem traditsioone!