Ats Miller | Hariduses ei tohi latti alla lasta 

Sest ridade vahele oli peidetud põhihariduse muutumine klounaadiks.

Kool pole laste jalust ärasaatmise koht

Kes on Lao She „Kassilinna saatust“ lugenud, teab väga hästi, et see ei ole kassidest Marsil, see on sajanditagusest Hiinast. See raamat tuleb valusalt meelde, sest seal on kirjeldatud, kuidas kooli esimesel päeval antakse kätte ka lõputunnistus – sest inimesed on ju võrdsed, kuidas sa traumeerid neid teadmiste mõõtmisega. Kuidas peab üks rohkem õppima kui teine, ja millist stressi see neis võib põhjustada! Ja kuna nad niikuinii sellise poliitika loogilise lõpptulemusena koolis ei käi ja midagi ei õpi, siis milleks aastaid lolli mängida, anname esimesel koolipäeval kohe ka diplomid kätte...

Vägisi jääb mulje, et kool on midagi sellist, mis peab lastele meelelahutust pakkuma, et nad päev otsa arvutis ei istuks. Enam ei saa öelda, et „tänaval ei tolgendaks“ – sinna tuleks neid ajada.

Tegelikult on väga tobe sellistest asjadest rääkida – justkui ei oleks vähegi mõtlevale inimesele intuitiivselt selge, et selleks, et saada tänapäeva maailmas toime tulev ja paremal juhul seda isegi juhtida ja arendada suutev inimene, tuleb teda üsna varasest lapsepõlvest sihipäraselt harida. Ja et üldse on tulevikku ainult neil ühiskondadel, kes seda tulemuslikult teevad.

Ja veel võiks vaimutseda, et õpetajate töö on isegi tähtsam kui arstide oma – meditsiiniline praak maetakse maha, pedagoogiline mürgitab keskkonda terve põlvkonna. Ja elu ei ole õiglane ega tee hinnaalandust luuludele – inimesed jagunevad tarkadeks ja lollideks, ja kuigi on tsivilisatsiooni saavutus ja inimsuse mõõt, et lolle ei peksta ega mõnitata, ei ole mitte nemad need, kes hoiavad üleval ühiskonda.

Selle jutu mõte on, et meid ei ole varsti olemas ilma korraliku omakeelse hariduseta. Viimane asi, mida siin endale lubada saame, on latt alla lasta. Kool ei ole laste mugava jalust ärasaamise koht; põhihariduse peamine eesmärk ei ole kindlasti mitte nende kõige viimastega tegelemine. See peab ikkagi andma võimalikult paljudele aluse, millelt on võimalik edasi minna. Ja see eeldab, et tulemust kuidagi adekvaatselt mõõdetakse. Ja selleks ei ole seni teada riigieksamitest paremat ja objektiivsemat meetodit.