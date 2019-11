Praktik: vangla saab vägivallatseja harva terveks teha 

Ruotsala ütleb, et neilt on palju küsitud, miks kirikuasutus üldse tegeleb vägivalla teemaga. Vastus on lihtne – nad teevad vahet inimese ja tema teo vahel vägivallatsejat süüdistamata.

„Vägivallatsejad on harjunud, et neid sildistatakse: „Sina ei muutu!", „Sul pole lootust!", „Ainus koht sinu jaoks on vanglas!". Me peame suhtuma neisse lugupidavalt. Me kõik väärime paremat – vägivallatseja, tema naine, perekond. Mehed tunnevadki, et neid võetakse tõsiselt ja eriti alguses, kus püüame aru saada, kes nad on ning mis paneb neid vägivaldselt käituma."

Ruotsala sõnul ei ole vägivallatsejate aitamine lihtne. Pigem on tegemist pika protsessiga ning olematud pole ka tagasilangused, kuid selle nimel, et meil kõigil oleks tulevikus turvalisem elada, tuleb töötada.

Au ja häbi põhimõte

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna teenuste juht Kaisa Üprus-Tali, kes oma töös puutub kokku ka sisserändajatega ütleb, et on oluline, et me aitaksime neil võõras keskkonnas kohaneda.

Kui me ise ei aita, neid tõrjume ega õpeta meil kehtivaid reegleid, ega nad ise küsima ei tule. Teise taustaga inimestel on raske aru saada, mismoodi siin asjad toimivad. Nad vajavad tuge. Ennetus võiks toimuda, sest tagajärgedega tegeleda on palju raskem.“

Kaisa Üprus-Tali Foto: Teet Malsroos