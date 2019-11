Joel Juhi tantsukooli kohtusaaga ei saanud lõpplahendust ka riigikohtus 

Aastaid kestnud tulise vaidluse võtmeküsimus on, kas JJ Street tänavatantsukool on õppeasutus, mis võiks õppetöös kasutada muusikat tasuta, või peaks tantsukool tasuma muusika mängimise eest just nagu seda teevad äriettevõtted. (Õhtulehe varasemat kajastust kohtusaagast saab lugeda SIIT ).

Harju maakohus ja Tallinna ringkonnakohus leidsid, et et JJ Street on õppeasutus, millel on õigus õppeprotsessiss kasutada muusikat teose esitajatele tasu maksmata. EEL kaebas otsuse edasi riigikohtusse, ent ka Eesti kõrgeim kohus nõustus, et erahuvikoolile nagu JJ Street laieneb sarnaselt teistele haridusasutustele autoriõiguseseaduse erand, mis lubab teost avalikult esitada autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kui see toimub õppeasutuse vahetus õppeprotsessis.