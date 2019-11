Kohus ei vabastanud Märt Ringmaad vanglast

Kuriteod, mille toimepanemises kinnipeetav Märt Ringmaa tunnistati süüdi, olid äärrmiselt ohtlikud kogu ühiskonna suhtes (lõhkeseadeldise ebaseaduslik valmistamine, plahvatuse tekitamine, mõrvakatse) ning seega on ta avalikkusele kõrgohtlik, teatas kohus pressiteate vahendusel.

Kinnipeetav on ka varem kriminaalkorras karistatud, tema varasemad karistused on kustunud. Kaitsja kinnitas istungil, et vanglas on Ringmaa ennast üleval pidanud eeskujulikult ning tal puuduvad distsiplinaarkaristused. Nendele asjaoludele ei vaielnud vastu ka abiprokurör.

Kohus nõustus siinkohal nii abiprokuröri kui kaitsja seisukohaga, et kinnipeetava parandamatu haigus on igati tõendatud ning see on kahtlemata raske, millest paranemine pole eksperdi ütluste kohaselt enam võimalik.

Ekspertiisiakti võttis kohus otsuse langemitasel ka aluseks ent rõhutas, et tegemist oli kaalutusotsusega ega saa eeldada, et vang kuulub igal juhul vabastamisele, kui kohtule on esitatud kõik vajalikud dokumendid kinnipeetava parandamatu raske haigestumise kohta.