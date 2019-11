Põnevus ja melu Vabaõhumuuseumis – pööriöine pulmapidu, jõuluküla ja svjatkad! 

Jõulupühade tähistamine on pikkade sajandite jooksul muutunud – paganlikud kombed on segunenud kristlikega, vanad rahvatraditsioonid uute läänelike mõjutustega. Erinevatel aegadel on jõuluööl koju oodatud esivanemate hingi, võetud ette õnnetoovaid kombetalitusi, jutustatud lugusid Jeesuslapsest ning oodatud jõuluvana või päkapikke. On usutud jõuluimesse.