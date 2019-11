TALLINN EI KIITNUD PLAANI HEAKS: legendaarse „Söögiplatsi“ putkaga veel hüvasti jätma ei pea 

Plaan lõhkuda lähitulevikus maha 2016. aastal nime vahetanud „Söögiplats“, selle kõrval asetsev Loca ja sekspoe maja ning jätta kaugemast Tatari 1 aadressiga hoonest alles vaid fassaad, pole uus. Juba kevadel rääkisid majades paiknevate asutuste töötajad, et nende päevad on loetud, augustis ilmus ERRis uudis, et detailplaneering jõuab kohe-kohe linnavalitsuse lauale ning möödunud nädalal hõiskaski Postimees välja, et kruntidele kerkib seitsmekorruseline ärihoone. Ennatlikult!