Kohtla-Nõmmel suri kolm meest, kes koos alkoholi tarvitasid 

Novembrikuu jooksul on tegemist juba kolmanda surmajuhtumiga Kohtla-Nõmmel. Uurimisega on tänaseks tuvastatud, et kolm meest tarvitasid ühiselt alkoholi. Sellest tulenevalt ei saa välistada, et meeste surma põhjuseks võib olla alkoholimürgitus, kuid täpse põhjuse selgitab välja ekspertiis.